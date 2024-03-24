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Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı

Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı Macaristan’da devam eden Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası’nda milli eskrimci Enver Yıldırım, yarı finalde Macar rakibi Andras Szatmari’ye 15-7 yenilerek bronz madalya kazandı ve bu madalya ile ‘Büyükler’de ilk Dünya Kupası madalyasının sahibi oldu.