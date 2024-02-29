Milli eskrimciler, İtalya ve Yunanistan'da piste çıkacak Milli eskrimciler, İtalya ve Yunanistan’da kılıç kategorisinde piste çıkacak.

AA

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-3 Mart tarihlerinde İtalya ve Yunanistan’da düzenlenecek Eskrim Dünya Kupası'nda kılıç kategorisinde 13 sporcu ter dökecek.

İtalya'nın Padova kentinde düzenlenecek Erkekler Kılıç Dünya Kupası’nda Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım milli formayı giyecek.

Atina'da 4 kadın sporcumuz yarışacak

Yunanistan'ın başkenti Atina’da ise Kadınlar Kılıç Dünya Kupası’nda Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Deniz Selin Ünlüdağ mücadele edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)