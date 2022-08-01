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    Milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya’da şampiyon

    Milli golfçü Mehmet Kazan, 2022 EDGA Uluslararası Bavyera Şampiyonası’nda birinci oldu.
    • 01.08.2022 - 01:54
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    Milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya’da şampiyon

    Avrupa Engelliler Golf Birliği‘nin (EDGA) organize ettiği 2022 EDGA Uluslararası Bavyera Şampiyonası, 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Almanya’da yapıldı.

    Golf Club Kidzingen’de düzenlenen müsabakada Almanya, Birleşik Krallık, Çekya ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 68 sporcu sahaya

    Organizasyonda, Engelliler Golf Milli takımı sporcularından Mehmet Kazan mücadele etti. Mehmet Kazan’a, Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç eşlik etti.

    Milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya’da şampiyon #1

    Mehmet Kazan turnuvanın şampiyonu oldu

    DHA'Nın haberine göre; oynanan müsabakanın final raundunun sonunda milli sporcu Mehmet Kazan, Genel klasman tablosunda 150 (+6) gross skorla şampiyon olarak kupanın sahibi oldu.

    Şampiyonada yer alan bir diğer Türk sporcu ise Karahan Yıldırım, iki günün toplamında net kategoride 77 puanla 3’üncü olarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

     

     

    Milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya’da şampiyon #2


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