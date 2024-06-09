Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya kazandı Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya elde etti.

AA

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Venezuela'dan Soleymi Antonieta Caraballo Hernandez ile karşılaştı.

Altın madalya kazandı

Müsabakayı 2-0 kazanan Buse, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda 65 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş ise gümüş madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyon yarın sona erecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)