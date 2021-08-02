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    Milli güreşçi Cenk İldem oyunlara veda etti

    Bulgar Kiril Milenov'a yenilen Cenk İldem, rakibinin finale çıkma başarısı gösterememesi nedeniyle oyunlardan elendi
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 09:19
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    Milli güreşçi Cenk İldem oyunlara veda etti

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte Bulgar Kiril Milenov'a yenilen Cenk İldem, rakibinin finale çıkma başarısı gösterememesi nedeniyle oyunlara veda etti.

    CENK İLDEM KAYBETTİ

    Sabah seansında grekoromen stil 97 kiloda Milenov ile karşılaşan Cenk İldem, rakibine mağlup oldu.

    Repesaj mücadelesi için Milenov'un finale çıkmasını bekleyen Cenk İldem, Bulgar sporcunun İranlı Mohammadhadi Saravi'ye yenilmesiyle oyunlardan elendi.

    Milli güreşçi Cenk İldem oyunlara veda etti #1

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