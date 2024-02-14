Güreşte büyük başarı! Selçuk Can ve Alperen Berber Avrupa Şampiyonu oldu Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can grekoromen stil 72 kiloda, Alperen Berber ise 82 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

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ensonhaber.com

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Bükreş'teki organizasyonda grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Selçuk Can 2. turda Macar rakibi Krisztian Vancza'yı (3-1) yendi.

Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Catataga'yı (11-1) teknik üstünlükle geçen milli güreşçi, yarı finalde de Rus Narek Oganian'ı 6-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İlk altın madalya Selçuk'tan

Selçuk Can, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı boynuna taktı.

Milli güreşçi kariyerinde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ederken, Türkiye de grekoromende ilk altın madalyasını elde etti.

Diğer madalyaları kazananlar da belli oldu

Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.

Alperen'den de altın madalya geldi

Öte yandan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde bir altın madalya daha geldi.

Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde yarışmaya bireysel olarak katılan Islam Ismailovich Aliev'le karşılaştı.

Rakibini 4-3 mağlup eden 19 yaşındaki Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda gümüş madalyayı bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev, bronz madalyaları ise Gürcü Gela Bolkvadze ve Ukraynalı Yaroslav Filchakov elde etti.