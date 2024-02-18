İHA
Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor.
Serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Soner Demirtaş, 2. turda Bireysel İmam Ganishov'u 3-2, çeyrek finalde Gürcü rakibi Georgi Gogritchiani'yi 13-2 teknik üstünlükle ve yarı finalde de Macar Murad Kuramagemodov'u 3-0 yenerek finale çıktı.
Gümüş madalyanın sahibi oldu
Demirtaş, Slovak güreşçi Taimuraz Salkazanov'a 5-0 yenildi ve gümüş madalya kazandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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