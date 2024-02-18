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Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan gümüş madalya

Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan gümüş madalya Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kilo finalinde milli güreşçi Soner Demirtaş, Slovak rakibi Taimuraz Salkazanov’a mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.