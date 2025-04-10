Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, aktif sporculuk hayatını noktaladı

DHA

Slovakya'nın Bratislava kentinde 7 Nisan 2025 tarihinde başlayan Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, final maçında Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı.

GÜREŞİ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Yiğit, maçı 6-0 kaybetmesinin ardından güreşi bıraktığını açıkladı.

Maç sonu minderde ayakkabılarını çıkaran Yiğit, sporu bırakmış oldu.

Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Şampiyonaları'nda 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde ayrıca 2017 ve 2022'de olmak üzere 2 dünya şampiyonluğu elde etmişti.

Türk güreşi son iki yılda üç ağır sıklet sporcusunu kaybetti.

Taha Akgül (11), Rıza Kayaalp (12) daha önce güreşi bıraktıklarını açıklamışlardı.

Avrupa Şampiyonası'nda 8’inci şampiyonluğu kaybeden Yasemin Adar Yiğit’te sporu bıraktığını açıklamış oldu.