Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

AA
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda madalya müsabakaları yapıldı.
5 SIKLETİN TAMAMINDAN MADALYA GELDİ
Milli güreşçiler, 5 sıkletin tamamında madalya kürsüsünde yer alma başarısı gösterdi.
Şampiyonada bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus Amal Dzhandubaev'e 65 kilo finalinde 6-4 yenilen Abdullah Toprak, gümüş madalya aldı.
Üçüncülük maçlarında rakiplerini yenen milli güreşçiler Bekir Keser (57 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo) ve Resul Güne (97 kilo) ise bronz madalya elde etti.
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, 14 Mart'ta sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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