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Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.