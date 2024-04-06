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Milli güreşçiler Enes Başar ile Burhan Akbudak, Paris 2024 kotası aldı

Milli güreşçiler Enes Başar ile Burhan Akbudak, Paris 2024 kotası aldı Milli güreşçiler Enes Başar ile Burhan Akbudak, Türkiye'ye grekoromen stilde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota kazandırdı.