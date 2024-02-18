Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarı 12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Serbest Güreş Milli Takımı şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Kadın Milli Takımı ise ikinci sırayı elde etti.

İHA

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler, tarihi bir başarıya imza attı.

Şampiyonada güreşçilerimiz, performanslarıyla göz doldurarak birçok madalya kazandı.

Serbest Güreş Milli Takımı 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu

En son 1993 yılında İstanbul'da düzenlenen şampiyonada takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı, tam 31 yıl aradan sonra tekrar Avrupa şampiyonu oldu.

Grekoromen Milli Takımı da bu zaferi tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. Kadın Milli Takımı ise ikincilikle yetindi

Nesrin'in ilk şampiyonluğu

82 kilogramda ilk defa katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stilde mücadele eden 19 yaşındaki genç sporcu Alperen Berber Avrupa şampiyonu olurken, 72 kilogramda Selçuk Can ve kadınlarda ise 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Serbest Güreş Milli Takımı

Serbest Güreş Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde şampiyonlukla tamamladı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı

Grekoromen Güreş Milli Takımı da 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde Avrupa şampiyonu olarak bitirdi.

Kadınlar Güreş Milli Takımı

Kadınlar Güreş Milli Takımı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 5 madalya ve takım halinde Avrupa Şampiyonası’nı ikincilikle tamamladı.

Şampiyonada alınan madalyalar ise şu şekilde:

'Grekoromen Stil'

2 altın

82 kilogramda Alperen Berber

72 kilogramda Selçuk Can



3 gümüş

77 kilogramda Yunus Emre Başar

87 kilogramda Ali Cengiz

130 kilogram Rıza Kayaalp



1 bronz

67 kilogramda Murat Fırat



'Kadınlar'

3 altın

68 kilogramda Buse Tosun

72 kilogramda Nesrin Baş

76 kilogramda Yasemin Adar



1 gümüş

50 kilogramda Evin Demirhan



1 bronz

53 kilogramda Zeynep Yetgil



'Serbest Stil'

2 altın

92 kilogramda Feyzullah Aktürk

125 kilogramda Taha Akgül



2 gümüş

57 kilogramda Muhammet Karavuş

74 kilogramda Soner Demirtaş



2 bronz

86 kilogramda Osman Göçen

97 kilogramda İbrahim Çiftçi

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)