Milli halterci Ali Oflaz Avrupa şampiyonu oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Oflaz, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Oflaz, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Ali Ofraz Avrupa şampiyonu

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde genç erkekler +109 kiloda yarışan Ali Oflaz, koparmada 161 kiloyla altın, silkmede 201 kiloluk kaldırışıyla gümüş ve toplamda elde ettiği 362 kiloluk dereceyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

AA'nın haberine göre Milliler, şampiyonayı 19 altın, 21 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 46 madalyayla tamamladı.

"Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 19 altın, 21 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 46 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 19 altın, 21 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 46 madalya kazanan milli haltercilerimizi kutluyorum. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."​​​​​​​