Milli halterci Cansu Bektaş, altın madalya kazandı Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazandı.

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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda, 20 sporcuya yarışan Türkiye'ye altın madalya geldi.

75 kilo kaldırdı

Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.

"Kadınlar da halterde iyi" demişti

Cansu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, artık halterde erkeklerden daha fazla kadınların başarılı olduğunu belirterek, "Çok güçlü kadın sporcularımız var, yurt dışındaki kadın sporcular da öyle. Devamlı İstiklal Marşı'mızı okutuyoruz, artık halterin sadece erkek sporu olmadığını tüm dünyaya düşündürdüğümüzü söyleyebilirim." demişti.