Milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü oldu Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazandı.

AA

Milli sporcu Cansu Bektaş, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilen organizasyon bugün başladı.

3 bronz madalya kazandı

Şampiyonada kadınlar 45 kiloda milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada 75, silkmede 87 ve toplamda da 162 kiloyla 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye'yi 7'si kadın 12 sporcunun temsil ettiği organizasyon, 16 Eylül'de sona erecek.