Milli halterci Muammer Şahin, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

AA
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kilo mücadelesinin ikinci gününde, 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.
Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev de 109 kiloyla üçüncü oldu.
Harun Algül, 6. sırada bitirdi
Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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