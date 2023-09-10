Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, dünya üçüncüsü oldu Dünya Büyükler Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, iki bronz madalya kazarak, üçüncü oldu.

İHA

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden Dünya Büyükler Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda sporcular Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç podyuma çıktı.

Muhammed Furkan Özbek koparmada 147 kiloluk derece elde ederken silkmede 187 kilo, toplamda da 334 kiloluk dereceleriyle iki bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Aynı kiloda yarışan Yusuf Fehmi Genç koparmada 148 kilo kaldırırken, silkmede 185,186 ve 187 kiloda başarılı olamayarak yarışmayı tamamladı.

Muhammed Furkan, tebrikleri aldı

Erkekler 73 kilo müsabakasında C Grubu'nda yarışan Taylandlı sporcu Wichuma Weeraphon koparmada 154, silkmede 195 ve toplamda 349 kiloluk dereceler ile üç altın madalya ile dünya şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek’i, antrenörlerini ve kulübünü tebrik etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)