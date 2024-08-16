Milli hentbolcu Özgür Sarak, kariyerine Macaristan'da devam edecek

Haber Merkezi
Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Spor Toto'nun formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu Özgür Sarak, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın da önemli isimlerinden olan deneyimli sporcu, Macar takımı Eger-Eszterhazy SzSE'nin yolunu tuttu.
"YENİ TAKIMINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Özgür Sarak, Macaristan'ın Eger-Eszterhazy SzSE takımında. Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto takımında sağ oyun kurucu olarak forma giyen, A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularımızdan Özgür Sarak'a yeni takımında başarılar diliyoruz.
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