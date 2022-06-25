Milli Judocu Nurdan Almalı hayatını kaybetti

Milli judocumuz Nurdan Almalı 23 yaşında kansere yenik düştü. Haberi Türkiye Judo Federasyonu resmi sosyal medya hesabından verdi.

23 yaşındaki milli judocu Nurdan Almalı kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kanser tedavisi görüyordu

Milli judocunun kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Nurdan Almalı, 8 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

Ensonhaber.com olarak merhume Nurdan Almalı'nın ailesi başta olmak üzere milletimize baş sağlığı diliyoruz.

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