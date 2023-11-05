Milli judocu Vedat Albayrak, Avrupa şampiyonu oldu Fransa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli judocu Vedat Albayrak, Gürcü rakibi Tato Grigalashvili'yi yenerek altın madalya kazandı.

DHA

Fransa'nın Montpellier kentinde 81 kiloda yarışan milli sporcu Vedat Albayrak, finalde altın madalya müsabakasında Gürcistan'dan Tato Grigalashvili'yle karşı karşıya geldi.

Rakibini wazari puanı ile mağlup eden milli judocu, şampiyon olarak altın madalyaya uzandı. Vedat Albayrak, 2021 yılında da Avrupa şampiyonu olmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa şampiyonu olan Vedat Albayrak'ı tebrik etti.

"Milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum"

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)