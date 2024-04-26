Milli judocu Vedat Albayrak, Avrupa üçüncüsü oldu

AA
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde 5 milli sporcu mücadele etti.
Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, bronz madalya maçında İsrail'den Sagi Muki'yle karşılaştı. Vedat, rakibini altın puanla yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.
Organizasyon yarın tamamlanacak
Kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu, 70 kiloda Fidan Ögel, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ve Bilal Çiloğlu, rakiplerine yenilerek şampiyonayı madalyasız tamamladı.
Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e yükseldi.
Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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