Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'nda 3 madalya kazandı

AA

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 5-6 Nisan tarihlerinde Çekya'nın Teplice kentinde düzenlenen organizasyona 38 ülkeden 805 sporcu katıldı.

MİLLİ SPORCULARDAN 3 MADAYLA

Kadınlar 40 kiloda mücadele eden Yağmur Yılmaztürk, finalde Ukraynalı Sofiia Palamarenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. Aynı kategoride milli judocu Büşra Ceylin Coşkun ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Livanur Kayır da kadınlar 44 kiloda bronz madalya aldı.