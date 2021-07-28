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- Milli judocumuz Mihael Zgank olimpiyatlarda beşinci oldu
Milli judocumuz Mihael Zgank olimpiyatlarda beşinci oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın beşinci gününde judoda milli sporcu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov’a yenildi.
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 14:37
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde milli judocu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenildi.
ZGANK BEŞİNCİ OLDU
Erkekler 90 kiloda bronz madalya mücadelesine çıkan milli sporcu, Özbek Davlat Bobonov'a mağlup oldu ve olimpiyatlara beşinci olarak veda etti.