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    Milli karateci Uğur Aktaş bronz madalya kazandı

    Milli karateci Uğur Aktaş bronz madalya kazandı

    Milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kilo yarı finalinde İranlı Sajad Ganjzadeh'e mağlup oldu ve bronz madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 15:42
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı.

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları Nippon Budokan'da yapıldı.

    Milli karateci Uğur Aktaş bronz madalya kazandı #1

    "DUA EDEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

    Kumite +75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı. Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı.

    Uğur Aktaş, "Biraz buruk bir sevinç var içimde. Sakatlığım vardı, beni çok zorladı. Altın olsun istiyordum ama nasibimizde bronz madalya varmış. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

    Milli karateci Uğur Aktaş bronz madalya kazandı #2

    OLİMPİYAT REKORU KIRILDI

    Uğur Aktaş'ın yarı finale çıkıp bronz madalyayı almasıyla Türkiye, 1948'deki Londra'da kazanılan 12 madalya rekorunu kırmış oldu. Ülkemiz, Tokyo 2020'de 13. madalyasını kazandı.

    Milli karateci Uğur Aktaş bronz madalya kazandı #3

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