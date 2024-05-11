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Milli karateciler Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu oldu

Milli karateciler Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu oldu Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 6 bronz madalya kazandı.