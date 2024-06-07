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Milli kürekçi Elis Özbay'dan tarihi başarı! Olimpiyat kotası aldı

Milli kürekçi Elis Özbay'dan tarihi başarı! Olimpiyat kotası aldı Milli kürekçi Eliz Özbay, İsviçre'de yapılan Dünya Olimpiyat Kota Yarışları'nda elde ettiği sıralama ile Olimpiyat Oyunları biletini aldı ve Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu oldu.