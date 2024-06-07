Milli kürekçi Elis Özbay'dan tarihi başarı! Olimpiyat kotası aldı

İHA
Milli kürekçi Elis Özbay, Dünya Kürek Federasyonu'nun Olimpiyat Kota Yarışları'ndan elde edilen sonuçlar doğrultusunda hazırladığı sıralama ile Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Tek Çifte (W1X) sınıfında temsil etme hakkı kazandı.
Elis, Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kürek sporunda temsil edecek ilk kadın sporcu olacak.
Olimpiyat biletini aldı
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Elis Özbay, İsviçre'de katıldığı son kota müsabakalarında gösterdiği başarılı performansla Paris biletini almaya hak kazandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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