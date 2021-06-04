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    Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

    Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu, altın madalya kazandı.
    • AA
    • 04.06.2021 - 23:10
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    Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

    Milli okçu Mete Gazoz, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

    100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenen ve 40 ülkeden 279 sporcunun katıldığı turnuvada milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Fransız Jean-Charles Valladont ile karşılaştı.

    RAKİBİNİ 6-0 MAĞLUP ETTİ

    Rakibini 6-0'lık skorla yenen ve Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz, sevincini milli takım teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e sarılarak yaşadı.

    Mete Gazoz, Antalya'da düzenlenen turnuvada birinci olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.

    Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu #1

    Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu #2

    Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu #3

    Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu #4

     

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