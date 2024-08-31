Milli para atıcı Aysel Özgan'dan Paris 2024'te gümüş madalya Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para atıcımız Aysel Özgan kadınlar P2 10M havalı finalinde yarıştı.

Milli para atıcısı 231.1 puanla gümüş madalya kazandı ve olimpiyat ikincisi oldu.

Özgan başarısıyla gümüş madalya kazandı.

AYŞEGÜL PEHLİVAN DA 4. OLDU

Finalde yarışan bir diğer sporcu Ayşegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla olimpiyat oyunlarını 4. sırada tamamladı.

İranlı Sareh Javanmardi ise 236.8 puanla altın madalyayı kazanan isim oldu.