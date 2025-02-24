Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, dünya rekoru kırdı

AA
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'un çevrimiçi düzenlenen Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda erkekler PR2 2 bin metre yarışında 7.34.10'luk derecesiyle gümüş madalya aldığı belirtildi.
YİĞİTCAN'DAN YENİ DÜNYA REKORU
Yiğit Doğukan'ın bu derecesiyle 17-18 yaş kategorisinde de yeni dünya rekorunun sahibi olduğu kaydedildi.
Milli sporcu aynı şampiyonada geçen hafta PR2 500 kategorisinde altın madalya kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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