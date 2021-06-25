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    Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da ikinci oldu

    İspanya'da milli sörfçü Dilara Uralp, katıldığı yarışta ikinci oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 17:06
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    Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da ikinci oldu

    Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarını sürdüren milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da katıldığı yarışta ikinciliği elde etti.

    GENEL SIRALAMADA 18. OLDU

    Türkiye Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü sporcusu Dilara Uralp, Barselona'da düzenlenen 2021 İspanya Rüzgar Sörfü Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde ikinci oldu.

    Dilara, 49 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda genel sıralamada ise 18. sırada yer aldı.​​​​​​​

    Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya da ikinci oldu #1

    Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya da ikinci oldu #2

    Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya da ikinci oldu #3

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