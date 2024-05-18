Milli sporcu Buse Savaşkan'dan gümüş madalya!

AA & Ensonhaber
Uluslararası Montreuil Atletizm Yarışları'nda yüksek atlamada mücadele eden milli sporcu Buse Savaşkan önemli bir başarı elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Buse Savaşkan, Fransa'nın Montreuil şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda 1,83 metrelik derecesiyle kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Yarışmada Finlandiya'dan Ella Junnila 1,90 metrelik derecesiyle birinci, aynı ülkeden Heta Tuuri ise 1,83 metrelik derecesiyle üçüncü oldu.
Mehmet Çelik, bronz aldı
Organizasyonda milli atletlerden Mehmet Çelik ise 1500 metrede 3.37.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.
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