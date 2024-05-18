Milli sporcu Serkan Yıldırım, dünya şampiyonu! Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı.

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ensonhaber.com

Japonya’nın Kobe şehrinde yapılan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Şampiyonası'nda milli atlet Serkan Yıldırım, piste çıktı.

10 nokta 53'lük derecesiyle şampiyona rekoru kıran Serkan Yıldırım, altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

Ay yıldızlı sporcumuz bu tarihi başarısıyla birlikte bir başarıya daha imza attı.

Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota almaya hak kazandı.

Organizasyon 25 Mayıs'ta tamamlanacak

17 Mayıs'ta başlayan ve 25 Mayıs'ta sona erecek olan IPC Dünya Şampiyonası’na Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Para Atletizm Milli Takımı 6 sporcu ile katılıyor.