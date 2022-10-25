Yüzmede uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde eden doğuştan engelli milli sporcu Uğur Yumuk, bu kez para halterde yeni başarılara imza atmak istiyor.

Yalova Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Bölümü'nde çalışan, evli ve bir kız çocuk babası Uğur Yumuk, yüzmede elde ettiği başarıları bu kez para halter branşında sürdürüyor.

15 yaşında sporla ile tanışan 34 yaşındaki milli sporcu, Siirt’te yüzmeye başladıktan sonra İstanbul’da spor hayatını sürdürdü.

Yüzmede, Akdeniz Oyunları'nda üçüncülüğü bulunan Yumuk, bu branşta toplamda 4 uluslararası turnuvada 2 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti. Türkiye şampiyonalarında 14 birinciliği, 8 de ikinciliği olan başarılı sporcu, şimdi bu başarısına para halterde devam ediyor.

Yalova'da yüzme için havuz bulamayınca haltere başladı

İHA'nın haberine göre, yüzmede 2011 yılında ABD’deki bir turnuvaya davet üzerine giden Yumuk, burada 3 altın madalya aldı. Amerika’daki fizyoterapistlerin muayenesinde milli sporcuya halter branşına daha yatkın olduğu söylendi.

Sonrasında Türkiye’ye dönen ve 2012 yılında ailesiyle Yalova’ya taşınan Yumuk, kentte havuzun olmaması nedeniyle yüzmeden 2 yıl uzak kaldığını belirterek, “2 yıl boyunca yüzemedim.Bırakma noktasına geldim zaten. 2 yıl sonra kapalı yüzme havuzu yapıldığında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile görüştüğümde benim için uygun bir saat ve kulvar verilemeyeceği söylendi, ayarlanamadı yani. Ben de 2014 yılında halter branşına başladım” dedi.

Milli sporcu Uğur Yumuk, yüzmeden sonra halterde de iddialı - Video

Hevesi kırıldı spora 3 yıl ara verdi

2015 yılında para halterde katıldığı Türkiye şampiyonasında sıfır çekmesi sonrasında spora ara veren Yumuk, “Hevesim kırılmıştı. Yüzmeyi de imkansızlıklar yüzünden yapmadım. 2018 yılında halter sporunu yapmaya tekrar karar verdim. Çünkü bir engellinin sporsuz hayata bağlanması biraz zor. Sporla bağdaşmasını düşünüyorum biraz ben. 2018’den sonra 2 yıl hazırlandım. Koronavirüs patlak verince ara vermek zorunda kaldım. 2 tane Türkiye şampiyonası geçirdim. 2019-2020 yılında Türkiye şampiyonu oldum para halterde. 2022 yılında bu kez ben koronavirüse yakalandım ve Türkiye şampiyonasına katılamayarak dünya şampiyonası kampına seçilemedim” diye konuştu.

Para halterde Avrupa ikinciliğine

Avrupa Şampiyonası’na katılmak için fitness eğitmeni kardeşi Mustafa Şahin Yumuk ile çalışmalara başlayan Uğur Yumuk, saatlerce hastanedeki işinde çalıştıktan sonra spor salonuna giderek yoğun bir tempoda antrenman yaptı.

Milli para halterci çalışması sonucunda elde ettiği başarıyı şöyle anlattı:

“8’den 5'e kadar çalıştıktan sonra akşam 3 saat de spor yapıyorum. Gece eve gittiğimde saat 11.00 oluyordu. Geçen yıl mart ayında Türkiye şampiyonasında 175 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma seçildim. Haziran ayında milli takım kampına alındım. 4 ay boyunca milli takım kampında çalıştık. 28 eylülde 174 kilo kaldırarak 72 kiloda Avrupa ikincisi oldum.”





Hedef dünya ve olimpiyat şampiyonluğu

Halterdeki ilk uluslararası yarışmada başarı ile dönmesinin hedefinin büyüttüğünü anlatan Yumuk, kendisine yönelik de beklentileri arttırdığını ifade etti.

Haziran 2023’te dünya şampiyonasına hazırlandığını ifade eden başarılı sporcu, “Dünya olimpiyat sıralamasında yaklaşık 400 sporcu içinde ilk 10 içindeyim. Olimpiyata gitme hakkı alan sporcular arasındayım. Dünya şampiyonasında ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz. 6 ay hazırlanma sürecimiz var. Bu 6 ay hem iş hem sporu aynı anda yapacağız maalesef ama yapacağız bir şekilde. Dünya şampiyonasında ilk üçe girme hedefim var. Ondan sonra da zaten en büyük hayalim olimpiyat. Olimpiyatlara katılarak oradan madalya getirmek istiyorum” diye konuştu.

Ağabeyine antrenörlük yapan Mustafa Şahin Yumuk ise daha iyi şartlarda daha iyi başarılar elde edilebileceğini söyledi.