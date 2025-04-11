Milli sporcular, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş 1 bronz madalya aldı

AA & Ensonhaber

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, finalde bağımsız sporcu Olga Khoroshavtseva ile karşılaştı.

Rus rakibine 6-4 yenilen Elvira, ikincillik kürsüsünde yer aldı.

Türkiye'yi 53 kiloda temsil eden Zeynep Yetgil ise bağımsız sporcu Viyaleta Rebikava Chyryk (Belarus) ile yaptığı üçüncülük maçını 2-1 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

SELVİ İLYASOĞLU, 5. OLDU

Öte yandan, kadınlar 62 kiloda Rumen Amina Roxana Capezan'ı repesaj maçında mağlup eden Selvi İlyasoğlu, bronz madalya karşılaşmasında Alman Luisa Helga Gerda Niemesch'e yenildi ve organizasyonu sıkletinde 5. sırada bitirdi.