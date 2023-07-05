Milli Takımımız, plaj futbolunda Belarus'a 10-2 mağlup oldu Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Belarus'a 10-2 mağlup oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Belarus'a 10-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan D Grubu mücadelesinde millilerin gollerini Mehmet Aşlamacı ile Efe Lorenzo kaydetti.

Sıradaki rakip İsviçre

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Elemelerde gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran 4 ekip, 2024'te Dubai'de yapılacak FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde edecek.