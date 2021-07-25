Milli tekvandocu Hakan Reçber bronz madalya kazandı

Dün tekvando dalında sporcularımızın kötü bir gün geçirmesinin ardından bugün Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ülkemize bronz madalyayı getirdi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları tüm hızıyla sürerken Filenin Sultanları'nın son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etmesiyle yüzümüz gülmeye başlamıştı.

Tekvandoda da güzel haberler gelmeye başladı.

Tokyo 2020'de ilk madalya Hakan Reçber'den - İZLE



HAKAN İLK MADALYAYI GETİRDİ

Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmişti.

Madalya karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele eden milli tekvandocu, müsabakaya iyi başladı. İlk raundu 14-5 önde geçen Hakan Reçber'in kontrollü bir oyun ortaya koyduğu ikinci raunt 3-3 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Hakan, toplam skorda 17-8'lik üstünlük kurdu.

Son bölümde rakibinin baskısına rağmen hata yapmayan Hakan Reçber, 5-5 biten raundun ardından maçı 22-13 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

İKİNCİ MADALYA HATİCE KÜBRA'DAN

Hakan'dan sonra bir iyi haber de Hatice Kübra İlgün'den geldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya aldı.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı - İZLE









