Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
288.376
3.50%
EXEN Coin
24.97
-0.55%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım yarı final biletini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'i yenerek yarı finale yükseldi.

    YARI FİNALDEYİZ

    Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Ramirez'le karşılaştı.

    Rukiye, 3. ve son rauntta bitime 6 saniye kala aldığı puanla 31-30 öne geçti. Son saniyelerde üstünlüğünü koruyan milli tekvandocu, maçı 31-30 alarak yarı finale yükseldi.

    Milli sporcu yarı finalde bugün TSİ 10.30'da İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaşacak.

    Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir