Milli yüzücü Emir Batur Albayrak, rekorla altın madalyanın sahibi oldu Milli yüzücü Emir Batur Albayrak, erkekler 400 metre serbest stilde oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Slovenya'da düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli yüzücü Emir Batur Albayrak, oyunlar rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Maribor kentindeki organizasyonda, erkekler 400 metre serbest stilde yarışan Emir Batur, 3:51.29 ile EYOF rekoru kırarak şampiyon oldu.

Türkiye, böylece 2023 EYOF'taki ilk madalyasını aldı.

"Emir Batur Albayrak’ın başarılarının devamını diliyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovenya'da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde, EYOF rekoru kırarak altın madalya kazanan milli yüzücü Emir Batur Albayrak için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: