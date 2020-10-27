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    Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekoru kırdı

    Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.
    • AA
    • 27.10.2020 - 04:12
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    Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekoru kırdı

    Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki 50 metre kurbağalama stilinde, 25.50 saniyelik derecesiyle Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı.

    TARİHİN EN HIZLI 3. YÜZÜCÜSÜ OLDU

    Emre Sakçı, bu derecesiyle bu klasmanda tarihin en hızlı üçüncü yüzücüsü olurken, tarihin en iyi altıncı derecesini yaptı.

    Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekoru kırdı #1

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