Milli yüzücü Emre Sakçı kimdir? Dünya kısa kulvar rekoru geldi!

Milli yüzücü Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle rekor kırmasının akabinde hayatı ve kariyeriyle merak konusu oldu. Peki Emre Sakçı kimdir?

Türkiye 2021 yılında spor başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Akabinde ise genç milli sporcu hakkındaki araştırmalar da hız kazandı.

Emre Sakçı kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor. İşte Emre Sakçı'nın biyografisi...

MİLLİ YÜZÜCÜ EMRE SAKÇI KİMDİR?

15 Kasım 1997 doğumlu Emre Sakçı, 2010 yılından beri Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. 50 m serbest, 50–100 m kurbağalama, 4x100 m serbest ve 4x100 karışık m kategorilerinde uzun kulvar Türkiye rekorlarının sahibidir.

Kısa kulvarda da birçok ülke rekorunda imzası bulunan Sakçı, 25.29'la 50 m kurbağalamada kısa kulvar Avrupa rekorunu elinde tutmaktadır.

2020 yılında Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalama tarihinde dünyanın en iyi performansını sergileyen 9. sporcu unvanını aldı.

1997 yılında İzmir'de doğdu. Yüzmeye 3 yaşında başlayan ve 15 yaşında A millî takıma seçildi. 2005 yılında ilk kez Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde lisanslı yüzücü olarak yüzmeye başladı. 2010 yılında Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu.

Sakçı, 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 m kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu.

2018 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 m kurbağalama kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etti. 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda aynı kategoride gümüş madalya kazandı.

2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etti. 10 Kasım 2020'de ISL'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derece ile Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

Emre Sakçı, 2021'de Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.