Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, rekorla altın madalya aldı

AA & Ensonhaber

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli yüzücü Kuzey Tunçelli, oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde 14.54.16'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye, EYOF'ta 7 branşta 78 sporcuyla madalya mücadelesi veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli sporcu Kuzey Tunçelli’yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Slovenya’da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde 1500m serbest stilde 14:54.16'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanan milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli’yi yürekten kutlarım. Devam eden organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime de başarılar dilerim.