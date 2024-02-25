Milli yüzücü Polat Uzer Turnalı, yeni Türkiye rekorunu kırdı 21 Şubat'ta İspanya'da başlayan Kış Açık Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye adına milli sporcu Polat Uzer Turnalı, rekor kırmayı başardı.

AA

Milli yüzücü Polat Uzer Turnalı, İspanya Kış Açık Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebek erkeklerde 1.56.46'lık derecesi ile 19+ yaş yeni Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat'ta İspanya'da başlayan Kış Açık Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye adına milli sporcu Polat Uzer Turnalı yarıştı.

Yeni Türkiye rekorunu kırdı

Organizasyonda Polat Uzer Turnalı, 200 metre kelebek erkeklerde 1.56.46'lık derecesi ile 19+ yaş yeni Türkiye rekorunu kırdı.

Federasyon, başarısından dolayı sporcuyu, Enka Spor Kulübü ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)