Milliler, Avrupa Golbol Şampiyonası'na yenilgisiz devam ediyor

Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Golbol Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımlar, ikinci gün maçlarını da kazanarak namağlup yollarına devam etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, Lathi kentindeki organizasyonda Erkek Milli Takımı, günün ilk maçında ev sahibi Finlandiya'yı 7-2, ikinci maçında ise İngiltere'yi 7-5 mağlup ederek D Grubu'nda 2'de 2 yaptı.

ALMANYA'YI YENDİLER

Kadın Milli Takımı ise Almanya karşısında 9-4'lük üstünlük elde ederek A Grubu'ndaki namağlup serisini sürdürdü.