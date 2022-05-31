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    Millilerimizden halterde 1 altın 3 gümüş

    Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası’nın dördüncü gününde millilerimiz 1 altın 3 gümüş madalya kazandı.
    • 31.05.2022 - 23:23
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    Millilerimizden halterde 1 altın 3 gümüş

    Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası dördüncü gününde devam ediyor.

    Millilerimizde başarılarına bir yenisini daha ekledi.

    Dördüncü günde 1 altın 3 gümüş madalya

    Kadınlar 64 kiloda yarışan Nuray Güngör silkmede 120 kiloluk derecesiyle altın, koparmada 99 kilo ve toplamda 219 kiloluk derecesiyle iki gümüş madalya kazandı.

    Bu sıklette diğer milli sporcu Berfin Altun silkmede 120 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken koparmada 86, toplamda ise 206 kiloluk derece elde etti.

    Millilerimizden halterde 1 altın 3 gümüş #1

    Toplamda 4 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya

    İHA'nın haberine göre, organizasyonun dördüncü gününde ay-yıldızlıların madalya sayısı 4 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 11 oldu.

    Millilerimizden halterde 1 altın 3 gümüş #2

    Millilerimizden halterde 1 altın 3 gümüş #3


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