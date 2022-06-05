Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda 1. oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dünya Şampiyonası'nda, Muaythai Milli Takımı tarihi başarı elde ederek 18 madalyayla birincilik elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen organizasyonda Muaythai Milli Takımı, büyükler elit klasmanda 4 altın, 4 gümüş 10 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile 81 ülke içerisinde puan sıralamasında birinci oldu.

Açıklamayı Türkiye Muaythai Federasyonu yaptı.



Federasyon, yayınladığı mesajında başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik etti.

"Muaythai Milli Takımımız tarih yazdı"

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Hasan Yıldız, "İlklerin federasyonundan bir ilk daha yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Muaythai Milli Takımımız 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile 81 ülke içerisinde dünya şampiyonu olmuştur. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, Muaythai Milli Takımımız tarih yazmıştır, tüm dünyada gıpta ile izlenen ülke olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasan Yıldız, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sistematik çalışmayla yıllardır iyi muaythai yapan dünya ülkelerini hep yakından takip ederek, altyapıya önem verdik. Antrenör, teknik ekip donanımını zirveye çıkardık. Yönetimsel anlamda tam bir bütünlük sağlayarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle bu gururu yaşamanın kıvancı içerisindeyiz. Bu büyük başarımızı başta ülkemiz için can veren şehitlerimize armağan ediyoruz. Dualarını esirgemeyen tüm ülkemiz insanına armağan ediyoruz. Bu başarıyı cennet ülkemize yaşatan asil milletin asil çocuklarının alınlarından öpüyoruz."





Bakan Kasapoğlu, Muaythai Milli Takımı'nı kutladı

AA'nın haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Büyükler Elit Klasmanı'nda 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz toplam 18 madalya ile puan sıralamasında dünya şampiyonu olan milli takımımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.