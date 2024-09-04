Muhammed Atıcı, Paralimpik Oyunları'nı 5. noktaladı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler gülle atma F20 sınıfında özel milli sporcu Muhammed Atıcı, 5. oldu.

AA & Ensonhaber

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar erkekler gülle atma F20 sınıfında final atışları yapıldı.

Milli sporcu 16,04 metrelik atışıyla kariyerinin en iyi derecesine imza attı ve paralimpik oyunlar 5'incisi oldu.

ALTIN MADALYA REKORLA GELDİ

Altın madalyayı dünya ve paralimpik rekorunu 17,61'lik atışıyla kıran Ukraynalı sporcu Oleksandr Yoravyi, gümüş madalyayı Malezya'dan 17,18'lik atışıyla Muhammad Ziyad Zolkefli, bronz madalyayı ise Ukrayna'dan 16,99'luk derecesiyle Maksym Koval elde etti.