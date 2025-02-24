Muhammed Dursun, altın kemere 1'inci rauntta nakavtla ulaştı

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İstanbul Arnavutköy Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen ve birçok üst düzey sporcuların katılım sağladığı 'Efsaneler Gecesi'nde ringe çıkan kıtalararası ve altın eldiven şampiyonu milli boksör Muhammed Dursun, Azerbaycanlı rakibi 28 yaşındaki rakibi Hadi Abdollahi ile karşılaştı.

5 raund üzerinden oynanan kemer maçında Muhammed Dursun, sonuca kolay ulaştı.

RAKİBİ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Milli sporcu, mücadelenin 1'inci raundunun son saniyelerinde sert bir lov - kick ile rakibinin sağ ayağını çatlattı.

Rakibi oyuna devam edemeyince Muhammed Dursun, nakavt ile altın kemerin sahibi oldu.