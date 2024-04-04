Muhammed Furkan Özbek, olimpiyat kotası kazandı Tayland'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

DHA

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Tayland'da düzenlenen Dünya Kupası'nda koparmada 152, silkmede 189 kilo kaldırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını kazandı.

Tayland’ın Phuket şehrinde düzenlenen Dünya Kupası ve aynı zamanda 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarında 73 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek, koparmada 152 kilo, silkmede 189 kilo ve toplamda 341 kiloluk derecelerle yarışmayı tamamladı.

Milli sporcu elde ettiği bu sonuçla 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Osman Aşkın Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen Dünya Kupası’nda toplamda kaldırdığı 341 kiloyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek için tebrik mesajı yayınladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

Tayland’ın Phuket şehrinde düzenlenen Dünya Kupası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden ve toplamda kaldırdığı 341 kilo ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan milli haltercimiz Muhammed Furkan Özbek’i canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)