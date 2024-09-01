Muhammet Khalvandi, gümüş madalyanın sahibi oldu

AA & Ensonhaber
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Stade de France'da düzenlenen atletizm yarışlarında erkekler cirit atma F57 sınıfında final müsabakası gerçekleşti.
MUHAMMET, GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Toplam 11 atletin katıldığı finalde milli sporcu Muhammet Khalvandi, 49,97 metrelik atışıyla ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya elde etti.
Altın madalyayı Özbekistan'dan Yorkinbek Odilov 50,32 metreyle, bronz madalyayı ise 49,46'lık atılıyla Brezilya'dan Cicero Valdiran Lins Nobre aldı.
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