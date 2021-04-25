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    Murat Fırat 67 kiloda bronz madalya kazandı

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli sporcu Murat Fırat, bronz madalyanın sahibi oldu.
    • AA
    • 25.04.2021 - 20:48
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    Murat Fırat 67 kiloda bronz madalya kazandı

    Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonun son gününde Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo üçüncülük karşılaşmasında İtalyan Zaur Kabaloev ile karşılaştı.

    BRONZ MADALYANIN SAHİBİ

    Kabaloev'i 3-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

    Polonya'da ilk turda Alman Witalis Lazovski'yi 5-1 yenen Murat Fırat, çeyrek finalde Danimarkalı Fredrik Bjerrehuus'u 8-1 öndeyken tuşla mağlup etmişti.

    Yarı finalde dünya üçüncüsü Sırp Mate Nemes ile karşılaşan milli sporcu, 3-3 biten müsabakayı ihtarı olduğu için kaybetmişti.

    Murat Fırat 67 kiloda bronz madalya kazandı #1

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