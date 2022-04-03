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Murat Fırat, Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Milli sporcu Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
- DHA
- 03.04.2022 - 20:15
Türkiye, Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularıyla adından sıkça söz ettirdi.
Ülkemiz, 7'nci altın madalyasını 67 kiloda milli sporcu Murat Fırat ile kazandı.
RAKİBİNİ 3-1 MAĞLUP ETTİ
Milli güreşçi, finalde ev sahibi ülkenin sporcusu Krisztian Vancza ile mindere çıktı. Güçlü rakibini 3-1 yenen Murat Aydın, altın madalyanın sahibi oldu.