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    Murat Fırat, Avrupa şampiyonu oldu

    Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Milli sporcu Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 20:15
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    Murat Fırat, Avrupa şampiyonu oldu

    Türkiye, Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularıyla adından sıkça söz ettirdi.

    Ülkemiz, 7'nci altın madalyasını 67 kiloda milli sporcu Murat Fırat ile kazandı.

    RAKİBİNİ 3-1 MAĞLUP ETTİ

    Milli güreşçi, finalde ev sahibi ülkenin sporcusu Krisztian Vancza ile mindere çıktı. Güçlü rakibini 3-1 yenen Murat Aydın, altın madalyanın sahibi oldu.

    Murat Fırat, Avrupa şampiyonu oldu #1

    Murat Fırat, Avrupa şampiyonu oldu #2


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